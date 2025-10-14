هيئة الموسيقى: البثّ الرقمي أصبح ركيزة في اقتصاد الإبداع السعودي

قال أكشات هاربولا، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في Spotify، إن هذه الزيادة الكبيرة في الاكتشافات تعكس المرحلة التي وصل إليها المشهد الموسيقي السعودي اليوم، مضيفًا:

“في عام 2024 وحده، تم اكتشاف الفنانين السعوديين أكثر من 220 مليون مرة من قبل مستمعين جدد، وهي زيادة بنسبة 75% خلال عام واحد. هذا دليل واضح على أن المواهب السعودية بدأت تصل إلى جماهير خارج حدود المملكة، وتظهر على قوائم تشغيل في البرازيل والهند ومصر وغيرها.”