هيئة الموسيقى: البثّ الرقمي أصبح ركيزة في اقتصاد الإبداع السعودي

شهد عام 2024 نموًا غير مسبوق في المشهد الموسيقي السعودي، إذ تجاوز عدد مرات اكتشاف الفنانين السعوديين من قِبل مستمعين جدد على منصة Spotify أكثر من 220 مليون مرة، بزيادة بلغت 75% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس الحضور العالمي المتصاعد للمواهب السعودية.
وأطلق Spotify أول نسخة سعودية من تقريره السنوي العالمي “Loud & Clear” الذي يسلّط الضوء على اقتصاديات الموسيقى وشفافية الأرباح وآليات توزيعها، كاشفًا عن بيانات تعكس التحوّل اللافت في الصناعة الموسيقية المحلية.
أوضح التقرير أن أكثر من 90% من أرباح الفنانين السعوديين جاءت من مستمعين خارج المملكة، في أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، إلى جانب إقبال قوي من مستمعين في مصر والإمارات والمغرب والعراق والأردن.
وحقّق الفنانون السعوديون أرباحًا تجاوزت 13 مليون ريال سعودي خلال عام 2024، بزيادة بلغت 76% عن العام الماضي، كما تضاعف عدد الفنانين الذين تجاوزت أرباحهم 100 ألف ريال سنويًا منذ عام 2023، ما يعكس تحوّل البث الرقمي إلى مصدر دخل فعّال ومستدام.
قال أكشات هاربولا، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في Spotify، إن هذه الزيادة الكبيرة في الاكتشافات تعكس المرحلة التي وصل إليها المشهد الموسيقي السعودي اليوم، مضيفًا:
“في عام 2024 وحده، تم اكتشاف الفنانين السعوديين أكثر من 220 مليون مرة من قبل مستمعين جدد، وهي زيادة بنسبة 75% خلال عام واحد. هذا دليل واضح على أن المواهب السعودية بدأت تصل إلى جماهير خارج حدود المملكة، وتظهر على قوائم تشغيل في البرازيل والهند ومصر وغيرها.”
وأوضح هاربولا أن المنصة تفتخر بدورها في تعزيز هذا الاكتشاف العالمي من خلال مزيج من الخبرة التحريرية والخوارزميات الذكية التي تربط المعجبين بفنانين جدد، مشيرًا إلى أن التعاون الكبير بين هيئة الموسيقى ومؤسسة “مدل بيست” وشركات الإنتاج ساهم في بناء بيئة تمكّن الفنانين السعوديين من الازدهار.
وأضاف: “الأرقام ليست مجرد بيانات، بل دليل على أن البصمة الثقافية للموسيقى السعودية تتوسع عالميًا. وهذا يجعلني فخورًا ومتفائلًا بالدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة كمركز موسيقي إقليمي وعالمي.”
وبيّن هاربولا أن الفنانين السعوديين باتوا يجذبون مستمعين غير عرب في دول مثل إندونيسيا والهند، رغم الغناء بالعربية، مؤكدًا أن ذلك يعكس الإقبال العالمي على الموسيقى السعودية.
وأشار إلى أن اللغة العربية أصبحت من أسرع اللغات نموًا على المنصة عالميًا، بحسب تقرير “Loud & Clear”، وهو ما يعكس انفتاح الجمهور العالمي على الثقافات المختلفة.
ارتفع استهلاك الموسيقى السعودية داخل المملكة عبر Spotify بنسبة 195% منذ عام 2020، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات فقط، بفضل مبادرات محلية مثل Fresh Finds Saudi وRADAR Arabia التي تسهم في اكتشاف الفنانين الصاعدين وإيصالهم إلى جماهير جديدة.
وأكد هاربولا أن بناء قطاع موسيقي مستدام يتطلب تعاونًا بين المنصات والفنانين وشركات الإنتاج ومديري الأعمال، إلى جانب رفع الوعي بحقوق الفنانين المالية والإبداعية.
من جهته، قال بول باسيفيكو، الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى، إن البثّ أصبح عنصرًا أساسيًا في اقتصاد الموسيقى السعودي، مؤكدًا أن التقرير يسلّط الضوء على الزخم المتزايد في المشهد المحلي.
وأضاف: “الشفافية التي يقدّمها تقرير ’Loud & Clear‘ تسهم في تطوير القطاع وبناء صناعة موسيقية جاهزة للإسهام الكامل في التحوّل الثقافي والاقتصادي الذي تشهده المملكة.”
واختتم هاربولا حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الموسيقى السعودية واعد، متوقعًا استمرار التطور والابتكار في المزج بين الأساليب الحديثة والعناصر التراثية، قائلاً: “عندما نحقق التوازن بين الابتكار والمحافظة على الجذور والانفتاح على التبادل الثقافي العالمي، سنكون أمام قطاع موسيقي سعودي قوي يمكّن الفنانين من التألق محليًا والتواصل مع جماهيرهم حول العالم.”