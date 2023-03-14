هل تصبح طرق السعودية باللون الأبيض؟.. تَعَرّف على فوائد الإسفلت الأبيض

وهناك العديد من الدول تستخدم في طرقها تقنية تبريد الأسطح الإسفلتية لخفض الحرارة؛ منها اليابان التي عملت منذ عدة سنوات في بعض طرقها على تبريد الأسطح الإسفلتية باستخدام الإسفلت الأبيض، وأستراليا التي قامت مدينة أديلايد فيها بتجربة الإسفلت الأبيض وذي الألوان الفاتحة في السنوات الأخيرة، وإسبانيا حيث تستخدم مدينة إشبيلية في بعض طرقها الإسفلت الأبيض وذي الألوان الفاتحة، وكذلك الولايات المتحدة في لوس أنجلوس وشيكاغو وتكساس وبعض المدن الأخرى.