"الغذاء والدواء" تربط قاعدة التيقظ الدوائي بمنصة الصحة العالمية

كما تدعم الاتفاقية التعاون الدولي للمملكة في مجال سلامة الأدوية، وتُسهم في ضمان توفر المستحضرات الدوائية بجودة وسلامة عالية، مما يعزز من مكانة المملكة كشريك دولي موثوق في مراقبة الآثار الجانبية وتطوير الممارسات الرقابية ضمن الجهود العالمية لسلامة الدواء.