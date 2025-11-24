"الغذاء والدواء" تربط قاعدة التيقظ الدوائي بمنصة الصحة العالمية

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء اتفاقية مع مركز أوبسالا السويدي (Uppsala Monitoring Centre) لربط قاعدة البيانات الوطنية للتيقظ الدوائي في المملكة بقاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية لتقارير سلامة الحالات الفردية، المعنية بمتابعة الأعراض الجانبية للأدوية.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، والوفد المرافق له إلى مملكة السويد.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات المملكة في الاكتشاف المبكر للأعراض الجانبية، ودعم اتخاذ القرار الرقابي استنادًا إلى منهجيات علمية دقيقة، ما يسهم في رفع كفاءة منظومة التيقظ الدوائي وربطها بالمعايير والممارسات العالمية.
كما تدعم الاتفاقية التعاون الدولي للمملكة في مجال سلامة الأدوية، وتُسهم في ضمان توفر المستحضرات الدوائية بجودة وسلامة عالية، مما يعزز من مكانة المملكة كشريك دولي موثوق في مراقبة الآثار الجانبية وتطوير الممارسات الرقابية ضمن الجهود العالمية لسلامة الدواء.