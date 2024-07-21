مغامرات لا تُنسى في عالم الملاهي والأنشطة الترفيهية بـ"صيف جدة 2024"

وتأتي الخصومات الحصرية ضمن حملة (عروض صيف جدة) التي أطلقتها (روح السعودية) بالشراكة مع غرفة جدة، ويشارك فيها من القطاع الترفيهي الشريك البلاتيني في حملة عروض صيف جدة (سباركيز) بخصومات على الألعاب الترفيهية المشوقة كافة، مثل الملاهي العملاقة، وملاهي الأطفال، وألعاب الفيديو، وألعاب المهارات، وألعاب الجوائز، ومدينة اللعب الآمنة.. ويتميز كل ذلك بتنوُّع كبير في الألعاب السريعة المبهرة، وكذلك الهادئة والمناسبة للصغار؛ ليختاروا ما يفضلونه. كما أن التكنولوجيا في (سباركيز) جزءٌ من التجربة لإثارة المتعة.