مغامرات لا تُنسى في عالم الملاهي والأنشطة الترفيهية بـ"صيف جدة 2024"

تواصل عروض (صيف جدة 2024) إبهار زوَّار عروس البحر الأحمر بخصوماتها التي تصل إلى 70% في قطاعات مختلفة؛ للتمتع بأفضل ما تقدمه المدينة، وبأسعار لا تقبل المنافسة، سواء للباحثين عن الاسترخاء على الشاطئ وخوض المغامرات البحرية، أو التمتع بالأنشطة الترفيهية، وهي كثيرة في جدة.
وتأتي الخصومات الحصرية ضمن حملة (عروض صيف جدة) التي أطلقتها (روح السعودية) بالشراكة مع غرفة جدة، ويشارك فيها من القطاع الترفيهي الشريك البلاتيني في حملة عروض صيف جدة (سباركيز) بخصومات على الألعاب الترفيهية المشوقة كافة، مثل الملاهي العملاقة، وملاهي الأطفال، وألعاب الفيديو، وألعاب المهارات، وألعاب الجوائز، ومدينة اللعب الآمنة.. ويتميز كل ذلك بتنوُّع كبير في الألعاب السريعة المبهرة، وكذلك الهادئة والمناسبة للصغار؛ ليختاروا ما يفضلونه. كما أن التكنولوجيا في (سباركيز) جزءٌ من التجربة لإثارة المتعة.
كما يقدم (كيدزانيا)، كشريك ذهبي، خصومات كوجهة مثالية للعائلات والأطفال في جدة؛ إذ يجمع بين الترفيه والمرح والطعام اللذيذ، إضافة إلى توفير تجربة ترفيهية متكاملة للأطفال.
ويشارك أيضًا (سيان واتربارك جدة) الذي يقدم تذكرة موسمية بدخول غير محدود، ويُعدُّ من أفضل الوجهات الترفيهية في جدة، ويتميز بتشكيلة واسعة من الألعاب المائية التي تناسب جميع الأعمار والأذواق، مثل تورنيدو وبيج ستريم وليزي ريفر وتوينستر وويف بوول.
وتأتي هذه العروض الحصرية التي تصل إلى 70% ضمن حملة (عروض صيف جدة) بالشراكة مع (غرفة جدة)، وهي جزء من حملة أوسع، تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة والضيافة في السعودية.
وتستمر هذه العروض حتى 10 أغسطس 2024، بمشاركة 450 من أكبر المتاجر والعلامات التجارية المحلية والعالمية من مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل، والترفيه، والسياحة، والبيع بالتجزئة، ومقدمو الخدمات السياحية.
يُذكر أن برنامج (صيف السعودية 2024)، الذي أُطلق في وقت سابق هذا العام تحت شعار (تراها)، ويستمر حتى نهاية سبتمبر هذا العام، يُقدِّم مدينة جدة ضمن سبع وجهات سياحية مميزة، تضم في مجملها أكثر من 550 تجربة سياحية متنوعة، وما يزيد على 150 عرضًا خاصًّا للزوار؛ للاستمتاع بجمال الوجهات السعودية.
وبإمكان السياح زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة (روح السعودية) من خلال https://www.visitsaudi.com/ar؛ للحصول على مزيد من المعلومات حول وجهات صيف السعودية 2024، والعروض الحصرية ضمن حملة (عروض صيف جدة).