معرض الرياض الدولي للكتاب 2024: صدى دولي واسع ومنصة لتعزيز الحوار الثقافي العالمي بأكبر مجموعة من الأعمال المترجمة

اختتم معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 فعالياته محققًا نجاحًا كبيرًا، حيث سجّل حضورًا واسعًا واعتُبر النسخة الأكبر من حيث استقطاب وعرض الكتب الدولية المترجمة من مختلف اللغات والثقافات. قدم المعرض هذا العام مجموعة ضخمة من الكتب المترجمة، بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر محلية ودولية. يأتي هذا المعرض ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الثقافي ودعم الانفتاح على الثقافات الأخرى في إطار رؤية السعودية 2030.