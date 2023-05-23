المركز الطبي الدولي يحتفل بمرور 5 سنوات على انضمامه لشبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، وفّر هذا التعاون لموظفي المركز إمكانية الاطلاع بشكل مباشر على آخر الأبحاث والتوصيات التشخيصية وخيارات العلاج الخاصة في Mayo Clinic، بما في ذلك المؤتمرات متعددة التخصصات والمجالس الطبية المتخصصة التي تركز على طيف واسع من الحالات المرضية الخطيرة والمعقدة. وبالإضافة إلى ذلك، بات بإمكان مرضى المركز الاستفادة من الخبرات الواسعة لـ Mayo Clinic والمكتسبة خلال مسيرة ممتدة لأكثر من 150 عاماً في قطاع الخدمات الصحية، خاصة بعد أن أصبحت استشارات الرعاية الصحية والمواد التعليمية متاحة لكافة أطباء المركز.