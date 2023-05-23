المركز الطبي الدولي يحتفل بمرور 5 سنوات على انضمامه لشبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية

احتفل المركز الطبي الدولي بمرور 5 سنوات على انضمامه لشبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية والذي تم في عام 2018، ليصبح بذلك أول مستشفى خاص ينضم من المملكة العربية السعودية لمجموعة مُختارة من الجهات والمؤسسات الصحية المستقلة التي يمكنها الاستفادة من المعارف والخبرات القيّمة التي تمتلكهاMayo Clinic.
حضر الاحتفال الذي جرى تنظيمه في 22 مايو 2023، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي الدكتور وليد فتيحي ورافقه أعضاء مجلس إدارة المركز، بالإضافة إلى وفد من Mayo Clinic، والذي قام بجولة للاطلاع على مرافق المركز، كما قدم في 23 مايو حلقة من الجلسات العلمية التعليمية للفريق الطبي بالمركز الطبي الدولي.
وأسهم هذا التعاون في تمكين كادر الأطباء في المركز الطبي الدولي من التواصل والعمل بشكل مباشر مع فريق من الخبراء في Mayo Clinic، وطلب رأي ثانٍ فيما يخص بعض الحالات المعقدة دون الحاجة لسفر المريض إلى الولايات المتحدة.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، وفّر هذا التعاون لموظفي المركز إمكانية الاطلاع بشكل مباشر على آخر الأبحاث والتوصيات التشخيصية وخيارات العلاج الخاصة في Mayo Clinic، بما في ذلك المؤتمرات متعددة التخصصات والمجالس الطبية المتخصصة التي تركز على طيف واسع من الحالات المرضية الخطيرة والمعقدة. وبالإضافة إلى ذلك، بات بإمكان مرضى المركز الاستفادة من الخبرات الواسعة لـ Mayo Clinic والمكتسبة خلال مسيرة ممتدة لأكثر من 150 عاماً في قطاع الخدمات الصحية، خاصة بعد أن أصبحت استشارات الرعاية الصحية والمواد التعليمية متاحة لكافة أطباء المركز.
وكان المركز الطبي الدولي قد تأسس في سنة 2006 استناداً إلى أفضل المعايير العالمية للرعاية الصحية، وعمل باستمرار على رفع تلك المعايير طوال تلك السنوات. وبفضل الجودة العالية لخدماته، وبعد معاينة دقيقة واستكمال تقييم شامل، وقع الاختيار عليه للانضمام إلى الشبكة الخاصة بـ Mayo Clinic لمقدمي خدمات الرعاية الصحية.
من الجدير بالذكر أن Mayo Clinic يعتبر المستشفى الأول في العالم وفقًا لتصنيف مجلة "Newsweek"، والمستشفى رقم واحد في الولايات المتحدة وفقًا لتقرير"U.S. News & World Report"، وهي منظمة تلتزم بالابتكار في العمل الطبي والتعليم والبحث، وتهدف إلى توفير الدعم والخبرة والحلول الطبية لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى التعافي.