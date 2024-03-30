"أمانة العاصمة المقدسة" تستنفر طاقاتها لخطط استقبال العشر الأواخر من رمضان المبارك

وأضافت: أن في مجال النظافة خصصت الأمانة "13549" عاملًا مجهزين بأكثر من "912" من معدات النظافة المختلفة، وأكثر من "87.000" حاوية نفايات مختلفة الأحجام، كما تم تشغيل عدد من المحطات الانتقالية والصناديق الضاغطة لتجميع النفايات في نطاق البلديات الفرعية، إضافة إلى تخصيص عدد من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات ضمن مشاريع المكافحة، التي تبلغ قواها العاملة حوالي "686" بين فني وأخصائي مكافحة، مجهزين بأكثر من "550" معدة وسيارة خاصة بأعمال المكافحة، بالاضافة إلى تخصيص عدد من الفرق للعمل في نظافة المنطقة المركزية حول المسجد الحرام وعلى مدار الساعة؛ نظرًا لما تشهده تلك المنطقة من كثافة بشرية هائلة خاصة خلال هذه الأيام والأيام المقبلة، وقد بلغ إجمالي وزن النفايات التي تم رفعها منذ بداية شهر رمضان وحتى يوم أمس حوالي "70.000" طن.