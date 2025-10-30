مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية شريكًا للاتحاد السعودي لكرة السلة وراعيًا طبيًا لكافة بطولاته

وقّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد السعودي لكرة السلة (SBF)، تقوم بموجبها المجموعة بتقديم الرعاية الطبية لبطولات ومنافسات كرة السلة بالمملكة بجميع فئاتها السنية خلال هذا الموسم.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي للمجموعة، والأستاذ هشام قاسم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية للمجموعة، وفي إطار نهجها القائم على التعاون مع الاتحادات الرياضية لإنجاح المنافسات والبطولات، وتهيئة مناخ مثالي للرياضيين السعوديين لتحقيق طموحاتهم في بيئة تنافسية صحية وعالية المستوى. كما تسهم الاتفاقية في تحقيق أهداف الاتحاد السعودي لكرة السلة في نشر ممارسة هذه الرياضة وسط المجتمع السعودي، واكتشاف المواهب ورعايتها، وإبراز جيل من الأبطال القادرين على المنافسة باسم الوطن في مختلف المحافل الدولية.
وأكدت المجموعة أنها ستوفّر التغطية الطبية لبطولات كرة السلة عبر مراكز إسعافية مجهزة تجهيزًا متقدمًا، يشرف عليها كوادر طبية مؤهلة تأهيلًا علميًا عاليًا ومتمرسة في تقديم الرعاية الطبية الميدانية، إضافةً إلى الوحدات المتنقلة للتدخل السريع (RRT)، وسيارات الإسعاف المزودة بتقنيات الاتصال "الصوتي – المرئي".
كما ستسخّر المجموعة جميع إمكانياتها وخبراتها التراكمية النوعية الممتازة التي اكتسبتها من خلال رعايتها الناجحة للعديد من البطولات والفعاليات المتنوعة.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحرص دائمًا على عقد الشراكات ورعاية المناسبات الوطنية، انطلاقًا من مسؤولياتها المجتمعية، ومن أبرزها: سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1، وكأس السعودية للفروسية، وسباقات الخيل، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ومهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، ومواسم الحج، وبطولة العالم لكرة الطاولة، وبطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وملتقى السوق المالية السعودية، ومواسم جدة، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية، ومعرض الصقور والصيد الدولي، وموسم الرياض في نسخته السادسة، ومؤخرًا "ماراثون زهرة" الذي نظمته جمعية زهرة لسرطان الثدي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.