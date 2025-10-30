مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية شريكًا للاتحاد السعودي لكرة السلة وراعيًا طبيًا لكافة بطولاته

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحرص دائمًا على عقد الشراكات ورعاية المناسبات الوطنية، انطلاقًا من مسؤولياتها المجتمعية، ومن أبرزها: سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1، وكأس السعودية للفروسية، وسباقات الخيل، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ومهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، ومواسم الحج، وبطولة العالم لكرة الطاولة، وبطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وملتقى السوق المالية السعودية، ومواسم جدة، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية، ومعرض الصقور والصيد الدولي، وموسم الرياض في نسخته السادسة، ومؤخرًا "ماراثون زهرة" الذي نظمته جمعية زهرة لسرطان الثدي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.