يشتد عصف الرياح المثيرة للغبار والأتربة.. "الزعاق" يحدد أبرز ملامح "موسم الغبيرة"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق إن القيم الضغطية ترتفع على حوض البحر الأبيض المتوسط وتنخفض انخفاضًا شديدًا على جنوب الجزيرة العربية جهة الربع الخالي في هذه الأيام المسماة "موسم الغبيرة"؛ كاشفًا عن أبرز ملامح الموسم وتأثيراته على تلك المناطق.