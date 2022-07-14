يشتد عصف الرياح المثيرة للغبار والأتربة.. "الزعاق" يحدد أبرز ملامح "موسم الغبيرة"
قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق إن القيم الضغطية ترتفع على حوض البحر الأبيض المتوسط وتنخفض انخفاضًا شديدًا على جنوب الجزيرة العربية جهة الربع الخالي في هذه الأيام المسماة "موسم الغبيرة"؛ كاشفًا عن أبرز ملامح الموسم وتأثيراته على تلك المناطق.
وأضاف الزعاق: نتيجة لذلك يشتد عصف الرياح المثيرة للغبار والأتربة على السواحل التهامية في المملكة واليمن وهي التأثيرات المسماة "موسم الغبيرة".
وأوضح في فيديو على حسابه بتويتر: تتشكل السحب الماطرة على سواحل بحر العرب جهة سلطنة عمان، وتمتد لمناطق المصايف السعودية، ويشتد عصف الرياح الشمالية الغربية الحارة والجافة.
وأكد الزعاق أن "رياح البوارح" تشتد على الكويت والسعودية والإمارات والبحرين، وسميت بهذا الاسم لأنها تبرح الأرض بقوتها وتمسح الأثر، وكان اللصوص قديمًا ينتظرونها لمحو آثار سرقتهم.
وتابع: شعاع الشمس يكون سقوطه خلال هذه الأيام عموديًّا على المسطحات المائية في بحر العرب، ومائلًا على الخليج العربي فتتفشى الرطوبة في بلدان الخليج والسحب العكسية المتجهة من الشرق للغرب على مناطق المملكة الداخلية؛ فترتفع درجات الحرارة المحسوسة والمقاسة لأعلى معدلاتها.