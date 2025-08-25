أمير الشرقية يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها سمو ولي العهد

شارك الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن مشاركة أبناء وبنات المنطقة في هذه الحملة المباركة تمثل واجبًا إنسانيًا يسهم في إنقاذ الأرواح، مشددًا على أهمية التكاتف والمبادرة في مثل هذه الأعمال النبيلة التي تعكس قيم العطاء وتعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
وتهدف الحملة الوطنية للتبرع بالدم إلى نشر ثقافة التطوع الصحي، وتشجيع أفراد المجتمع على الإسهام في تلبية احتياجات بنوك الدم، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الطبية وخدمة المرضى والمستفيدين. كما تسعى الحملة إلى ترسيخ قيم التعاون وروح المشاركة المجتمعية بما يترك أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في حياة الأفراد والمجتمع.