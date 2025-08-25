أمير الشرقية يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها سمو ولي العهد

وتهدف الحملة الوطنية للتبرع بالدم إلى نشر ثقافة التطوع الصحي، وتشجيع أفراد المجتمع على الإسهام في تلبية احتياجات بنوك الدم، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الطبية وخدمة المرضى والمستفيدين. كما تسعى الحملة إلى ترسيخ قيم التعاون وروح المشاركة المجتمعية بما يترك أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في حياة الأفراد والمجتمع.