محليات

وزير الاستثمار: التقنية الحيوية ستصبح أكثر القطاعات نموًا في العقود المقبلة

أكد خلال مشاركته بملتقى "فرص" بأن هذا سيولّد الكثير من الوظائف
وزير الاستثمار خالد الفالح
وزير الاستثمار خالد الفالح
هادي العصيمي
هادي العصيمي

‏كشف وزير الاستثمار خالد الفالح في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي يقام في العاصمة الرياض أن قطاع التقنية الحيوية سيصبح أكثر القطاعات نموًا خلال العقود القادمة، وسيولّد الكثير من الوظائف، وبالذات لو نظرنا إلى السنوات العشر الماضية، فهناك بلاد كدولة سويسرا على سبيل المثال تشكل ثلث النمو في التقنية الحوية بواقع 6٪ من الناتج المحلي عبر صناعات متطورة وحيوية.

وقال الوزير "الفالح": إن ملايين البشر يأتون لأداء الحج والعمرة، وهذا التقارب حتم علينا أن نحرص عليهم، ويجب علينا توفير آلية دفاعية؛ لحمايتهم من الأمراض المعدية والمنتشرة.

وزير الاستثمار
خالد الفالح
ملتقى الاستثمار البلدي
فرص

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