وزير الاستثمار: التقنية الحيوية ستصبح أكثر القطاعات نموًا في العقود المقبلة

‏كشف وزير الاستثمار خالد الفالح في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي يقام في العاصمة الرياض أن قطاع التقنية الحيوية سيصبح أكثر القطاعات نموًا خلال العقود القادمة، وسيولّد الكثير من الوظائف، وبالذات لو نظرنا إلى السنوات العشر الماضية، فهناك بلاد كدولة سويسرا على سبيل المثال تشكل ثلث النمو في التقنية الحوية بواقع 6٪ من الناتج المحلي عبر صناعات متطورة وحيوية.