49 مئوية.. "الأحساء والحفر والصمان" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

وتَوقع المركز -بمشيئة الله تعالى- أن تُوالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الواصل لجازان. كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة).