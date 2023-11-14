"منطقة الكعبة وساعة مكة".. السعودية تتصدر قائمة أغلى المباني تكلفة في العالم

تصدرت منطقة الكعبة المشرفة قائمة أغلى المباني تكلفة حول العالم؛ وذلك في تقرير دولي تابع لـ"إيكونومي ميدل إيست".
وكشف التقرير عن أغلى المباني من مختلف دول العالم، والتي تتمتع بعمل هندسي وبراعة معمارية عالية الجودة، حيث تمثل هذه المباني استثمارات كبيرة تحدد هوية الدولة التي تقع فيها.
وجاءت السعودية في المركزين الأول والثاني بحسب الدليل الاقتصادي، بينما أتت سنغافورة في المرتبة الثالثة، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركزين الرابع والخامس.
وأثمرت التوسعات والتجديدات في مكة المكرمة على مدى عدة عقود في استثمارات بلغ مجموعها حوالي 100 مليار دولار.
وتحدث التقرير عن ساعة مكة الأكبر والأعلى في العالم، والتي توجد على ارتفاع شاهق يبلغ 1,300 قدم.