بعد مأساة معلمات الداير.. أهالي آل يحيى يطالبون بفتح طريق بديل يحد من الحوادث المميتة

طالب سكان آل يحيى بالداير شرق منطقة جازان، الجهات المختصة بالنظر في خطورة الطريق الحالي الذي يحصد الأرواح بسبب انحداره الشديد، وذلك عقب الحادث المأساوي الذي أودى اليوم بحياة أربع معلمات وسائقهن أثناء توجههم إلى مدرستهن في مجمع مدارس آل يحيى.
وأوضح الأهالي أن فتح طريق نيد العقبة آل يحيى يعد الحل الأمثل، كونه طريقًا مشروعًا يخدم قرى آل يحيى وآل زيدان، ويتميز بسهولة وانسيابية الحركة المرورية وعدم ازدحامه، فضلًا عن كونه أقرب للقرى المستفيدة. وطالبوا المسؤولين في المنطقة بفتح الطريق بشكل عاجل حفاظًا على أرواح الأهالي والمعلمات.
وتقدم سكان آل يحيى، عنهم الشيخ علي جابر جبران اليحيوي عريفة قبيلة آل يحيى، بخالص التعازي والمواساة لأسر المعلمات المتوفيات، سائلين الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يعجّل بشفاء المصابات.
وكانت محافظة بني مالك بجازان قد شهدت صباح اليوم حادثًا مروريًا مأساويًا إثر انقلاب مركبة تقل عددًا من المعلمات، ما أسفر عن وفاة أربع منهن في موقع الحادث، إضافة إلى وفاة سائق المركبة أثناء نقله إلى المستشفى.
وأوضح المتحدث الرسمي لتجمع جازان الصحي جبريل القبي أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابتين، إحداهما في حالة حرجة، حيث جرى تحويلهما بشكل عاجل إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن الحالتين وصلتا بالفعل وتخضعان حاليًا للإشراف الطبي المتخصص.