بعد مأساة معلمات الداير.. أهالي آل يحيى يطالبون بفتح طريق بديل يحد من الحوادث المميتة

وكانت محافظة بني مالك بجازان قد شهدت صباح اليوم حادثًا مروريًا مأساويًا إثر انقلاب مركبة تقل عددًا من المعلمات، ما أسفر عن وفاة أربع منهن في موقع الحادث، إضافة إلى وفاة سائق المركبة أثناء نقله إلى المستشفى.