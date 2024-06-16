شاهد.. "أمانة الطائف" تُعايد المواطنين ورجال الأمن بالحلوى والهدايا

شارَكَ محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود، موظفي أمانة الطائف، صباح عيد الأضحى المبارك، توزيع الورود والهدايا على الأطفال والأهالي، عقب الانتهاء من صلاة العيد؛ حيث قامت اليوم أمانة المحافظة -ممثلةً في "وحدة التطوع البلدي"- بتوزيع أكثر من 1500 من الهدايا والحلويات على الأهالي ورجال الأمن؛ ابتهاجًا وفرحةً بحلول عيد الأضحى المبارك.