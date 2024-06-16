شاهد.. "أمانة الطائف" تُعايد المواطنين ورجال الأمن بالحلوى والهدايا

شارَكَ محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود، موظفي أمانة الطائف، صباح عيد الأضحى المبارك، توزيع الورود والهدايا على الأطفال والأهالي، عقب الانتهاء من صلاة العيد؛ حيث قامت اليوم أمانة المحافظة -ممثلةً في "وحدة التطوع البلدي"- بتوزيع أكثر من 1500 من الهدايا والحلويات على الأهالي ورجال الأمن؛ ابتهاجًا وفرحةً بحلول عيد الأضحى المبارك.
وشارك منسوبو الأمانة مع المتطوعين، الأهالي فرحتهم بالعيد السعيد، مع صبيحة أول أيامه، بابتسامة رسمت الفرحة والابتهاج.
في المقابل أبدى الأهالي سعادتهم بتلك المبادرة التي قدّمها المتطوعون؛ مثمنين مشاركتهم المجتمعية وتواجد الأمانة الدائم في المناسبات، وتنظيمها للكثير من الفعاليات التي من شأنها بث الفرح والسعادة في نفوس الأهالي.