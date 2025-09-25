وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

وعن التحديات التي تواجه العالم، أشار سموه إلى أن معالجتها تتطلب تضامنًا دوليًا صادقًا وتعاونًا متعدد الأطراف يقوم على المسؤولية المشتركة، وقال: "العالم اليوم يواجه مستويات متزايدة من عدم المساواة، واضطرابات اقتصادية عالمية تركت آثارها العميقة على حياة الملايين، وتصاعدًا لحدة التوترات الإقليمية والدولية، وانتهاكات متكررة للقانون الدولي، وهذه جميعها قضايا تهدد استقرار النظام الدولي برمته وتعرقل مسيرة التنمية المستدامة.