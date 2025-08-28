أمين "ARCO" خلال افتتاح أعمال الهيئة العامة: التضامن الجماعي لم يعد خيارًا بل ضرورة إنسانية

وشدد أمين عام "ARCO" على أن هذه الوقائع مجتمعة تؤكد مرور المنطقة بمرحلة غير مسبوقة في خطورتها وتعقيدها، داعيًا إلى تعزيز التضامن والعمل الجماعي. وقال: "من هذا المنبر، نجدد باسم منظمتنا الدعوة إلى المجتمع الدولي، دولًا ومنظمات، لتعزيز الجهود المشتركة، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، وحماية المدنيين والأطقم الطبية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني".