انطلاق مهرجان العسل الثاني ببحر أبو سكينة .. والفوز بـ"إكسبو" يحضر شعرًا ونثرًا

دشن وكيل محافظ محايل عسير سعد بن راشد الأسمري، مساء أمس مهرجان العسل بمركز بحر أبو سكينة بنسخته الثانية بإشراف مباشر من قِبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل.
وتفصيلاً، قام المحافظ ومدير فرع البيئة بعسير بجولة في المعرض وزيارة أكثر من 45 ركنًا للنحالين والمزارعين، إضافة إلى عددٍ من أركان الجهات الحكومية المشاركة.
وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الخطابية والشعرية وعرضًا وثائقيًا عن مركز بحر أبو سكينة كما تضمن عددًا من اللوحات الغنائية بمشاركة الفرق الشعبية بالمركز.
واطلع الحضور على المعارض المصاحبة للمهرجان والتي تحتوي على العسل النقي والخاضع للفحص والاختبار من قِبل لجنة متخصصة وكذلك مشتقات العسل المتنوعة.
يُذكر أن المهرجان يفتح أبوابه يوميًا من الساعة "الـ 4 عصرًا وحتى الـ 10 مساءً"، وتُقام على هامش المهرجان فعالية "استعراض الدراجات النارية، والسيارات الكلاسيكية والمعدلة" التي تبدأ عصر يوم الخميس ثاني أيام المهرجان.
وسجل فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030م، حضورًا كبيرًا بالمهرجان، بعد أن تغنى به الحضور شعرًا ونثرًا .
وأكد المهندس أحمد آل مجثل أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تدعم النحال المحلي كما تدعم العسل الأصلي الذي يعد قيمة وميزة نسبية للمنطقة ونهدف بإذن الله إلى أن تكون قيمة تنافسية نستطيع أن نعتمد عليها اقتصاديًا وثقافيًا ولذلك في هذا المهرجان تم استحداث لجنة متخصصة بمشاركة خبراء دوليين متخصصين في أعمال النحل مهمتهم فحص أنواع العسل التي يراد المشاركة بها في المهرجان.
وأوضح "آل مجثل" أن ذلك تم بالفعل قبل افتتاح المهرجان بيومين واستقبلوا تلك الكميات من العسل بعضها اجتاز وبعضها الآخر لم يجتز وما تم اجتيازه يوضع عليها استيكر لضمان نقاوة وجودة المنتج والأعسال التي تم تغذيتها بنسبة معينة تشارك ولكن يوضع عليها ملصق يشير إلى أنه مغذي والحقيقة أن مثل هذه اللجنة وعملها المحوكم لا يكفي بأن نقول إن الأعسال التي دخلت للمهرجان انها أعسال نقية ولهذا قمنا بخطوة أخرى وهي سحب عينات عشوائية للمعروض وإرسالها إلى مختبرات الوزارة لضمان جودتها.