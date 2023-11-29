انطلاق مهرجان العسل الثاني ببحر أبو سكينة .. والفوز بـ"إكسبو" يحضر شعرًا ونثرًا

وأوضح "آل مجثل" أن ذلك تم بالفعل قبل افتتاح المهرجان بيومين واستقبلوا تلك الكميات من العسل بعضها اجتاز وبعضها الآخر لم يجتز وما تم اجتيازه يوضع عليها استيكر لضمان نقاوة وجودة المنتج والأعسال التي تم تغذيتها بنسبة معينة تشارك ولكن يوضع عليها ملصق يشير إلى أنه مغذي والحقيقة أن مثل هذه اللجنة وعملها المحوكم لا يكفي بأن نقول إن الأعسال التي دخلت للمهرجان انها أعسال نقية ولهذا قمنا بخطوة أخرى وهي سحب عينات عشوائية للمعروض وإرسالها إلى مختبرات الوزارة لضمان جودتها.