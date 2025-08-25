الرياض تحتضن النسخة العاشرة من "واحة الإعلام" بالتزامن مع أكبر ملتقى تنظيمي دولي

أعلنت وزارة الإعلام عن إقامة النسخة العاشرة من مبادرة "واحة الإعلام"، بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2025، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، بالتزامن مع فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25).
وتُعد "واحة الإعلام" منصة وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحضور الإعلامي للمملكة في أبرز المحافل الدولية، وتوفير بيئة احترافية تعكس حجم التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030.
وتُقام النسخة الحالية على مساحة 4000 متر مربع مجهزة بأحدث التقنيات، ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من 2500 إعلامي من داخل المملكة وخارجها، كما تضم عدة مناطق رئيسية مخصصة للإعلاميين والجهات المشاركة.
وتبرز ضمن الواحة منطقة "وادي الواحة" التي توفّر شاشات للبث المباشر، وخدمات إعلامية وتقنية متخصصة، إلى جانب "معرض الواحة" الذي يستعرض مشروعات رؤية المملكة 2030، وأبرز ابتكارات وتقنيات التنظيم (RegTech)، عبر أجنحة تفاعلية متقدمة، إضافة إلى أربعة أستوديوهات للبث التلفزيوني المحلي والدولي.
وتشارك في "الواحة" نخبة من الجهات الحكومية والخاصة، من بينها وزارة الرياضة، وهيئة تطوير منطقة عسير، ووكالة الفضاء السعودية، والبنك الأهلي، وموبايلي، إضافة إلى مشروعات وطنية مثل "نيوم" و"روح السعودية"، وعدد من الشركات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات والتقنية.
وتُعد الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات من أبرز الفعاليات السنوية على مستوى العالم، وتنظم هذا العام في العاصمة الرياض بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، تحت شعار "التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة".
ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضور أصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء هيئات تنظيمية، ومطوري سياسات، وقادة قطاع خاص من أكثر من 190 دولة حول العالم، في تأكيد على مكانة المملكة كمركز دولي بارز للابتكار والتنمية الرقمية.