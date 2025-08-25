الرياض تحتضن النسخة العاشرة من "واحة الإعلام" بالتزامن مع أكبر ملتقى تنظيمي دولي

وتشارك في "الواحة" نخبة من الجهات الحكومية والخاصة، من بينها وزارة الرياضة، وهيئة تطوير منطقة عسير، ووكالة الفضاء السعودية، والبنك الأهلي، وموبايلي، إضافة إلى مشروعات وطنية مثل "نيوم" و"روح السعودية"، وعدد من الشركات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات والتقنية.