في منظر جميل بسماء الوطن العربي.. "فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن بكوكب زُحل اليوم

ترصد الجمعية الفلكية بجدة، بعد غروب شمس، اليوم الأحد، وبداية الليل، اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل؛ حيث سيفصل بينهما درجتان باتجاه الأفق الشرقي في منظر جميل بسماء الوطن العربي.
وأفاد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة بأن زُحل يشبه نجمًا متوسط اللمعان للعين المجردة؛ نظرًا لأن المسافة الظاهرية بين القمر وزحل يمكن رؤيتهما معًا في مجال رؤية المنظار.
وقال: "يُعد زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره تسع مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيس من الهيدروجين والهليوم وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية".
وأشار إلى أنه عند رصد كوكب زُحل من خلال التلسكوب حاليًا سيظهر قرص كوكب زحل كاملًا لأول مرة منذ 14 سنة؛ لأن مستوى حافة الحلقات يتجه ليصبح باتجاه الأرض مباشرة، وسيحدث ذلك في مارس 2025، وبعد ذلك سوف تعود الحلقات في الظهور تدريجيًا.
وأوضح "أبوزاهرة" أن حلقات زُحل بلغت أقصى ميل لها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017؛ حيث كان جانبها الشمالي في قمة وضوحه، ومنذ ذلك الوقت أصبح منظر الحلقات يضيق من منظورنا على الأرض.
حيث تتغير زاوية حلقات زحل على مدى 29 عامًا (المدة التي يستغرقها زحل للدوران حول الشمس مرة واحدة) بسبب ميل محور دوران زحل بالنسبة لمستوى مداره.
يُذكر أن دورة حلقات زحل التي تبلغ مدتها 29 عامًا، تعد ظاهرة رائعة تسمح لنا برؤية الحلقات من زوايا مختلفة، وهذا أيضًا تذكير باتساع الفضاء والجداول الزمنية التي تحدث فيها الأحداث الفلكية