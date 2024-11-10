في منظر جميل بسماء الوطن العربي.. "فلكية جدة": القمر الأحدب يقترن بكوكب زُحل اليوم

وقال: "يُعد زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره تسع مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيس من الهيدروجين والهليوم وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية".