"البطاطي" لمؤثري مواقع التواصل: حافظوا على مصداقيتكم ولا تتحولوا إلى مسوّقين

طالب صانع المحتوى أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي سامي البطاطي، المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالمحافظة على مصداقيتهم من خلال تقديم تقييمات حقيقية للكتب التي ينشرون عنها، ولا يتحولوا إلى مُسَوِّقِين.
وأوضح "البطاطي" خلال مشاركته في ندوة "قوة وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين في تسويق الكتب" بمسرح الرياض في معرض الرياض للكتاب، ضمن مؤتمر الناشرين 2023" اليوم (الأربعاء)، أن الناس تقضي أوقاتاً مع وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الأوقات التي يقضوها مع بعضهم، ويجب على المؤثرين توظيف هذا الوقت في تقديم مضامين الكتب المهمة لهم.
وذكر "البطاطي" أن مواقع التواصل الاجتماعي استطاعت اجتذاب غير القراء وتحويلهم إلى قراء، فمن خلال التجربة أسهمت المراجعات الجيدة للكتب في تشجيع أفراد على القراءة، ومعنى ذلك أن مواقع التواصل أصبحت أداة لصنع القراء.
من جهته، دعا المؤلف ومؤثر وسائل التواصل الاجتماعي سلطان الموسى، خلال مشاركته في الندوة إلى عدم الاستهانة بوسائل التواصل الاجتماعي في تسويق الكتب والأعمال الإبداعية.
وقال "الموسى": "إن مواقع التواصل أداة لا يستهان بها في تحقيق الانتشار للكتب والمصنفات الإبداعية، والاستعانة بها من أهم مرتكزات تسويق أي كتاب".
وبيّن أن مواقع التواصل الاجتماعي تُعد أدوات مهمة لتسويق الأعمال الإبداعية، ويمكن الاستفادة من الحسابات الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي في تسويق الكتب، مشيراً إلى أهمية التخطيط قبل تأليف الكتب أو تسويقها.
من جانبه، لفت المؤلف والمحلل النفسي والمعالج الدكتور يوسف حسن، خلال مشاركته في الندوة، التي أدارتها خبيرة محركات البحث ميرال ستار، إلى خلق محتوى حقيقي خلال تجربة واقعية، يجعل الناس تهتم به.
وحول تجربته مع مواقع التواصل الاجتماعي، قال "حسن": فكرت في الوصول إلى الناس من خلال تقديم مضمون مختلف، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق ذلك، لكنني لم أهتم في البداية بالبعد التسويقي بقدر ما ركزت على نشر المضامين التي يحتاجها الناس عن الأمراض النفسية مثل، الاكتئاب، والقلق، والتوتر".
وأضاف: "وجدت أن المحتوى المُقدم عن الأمراض النفسية في مواقع التواصل سطحي، فقدمت مضموناً معمقاً، وقد تجاوب الناس مع المحتوى الذي قدمته؛ بسبب جودته".
وأشار "الحسن" إلى أن هناك كُتابًا ومؤلفين كتاباتهم جيدة، لكنهم غير منتشرين؛ بسبب عدم توفر وسائل لترويج كتبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحيته، أفاد رئيس وحدة الأعمال بولاء ون عبادة خالد، أن وسائل التواصل نمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ومن المفترض استخدام هذا النمو والانتشار في تسويق الكتب، مشيراً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت بفاعلية كبيرة في زيادة مبيعات الكتب.