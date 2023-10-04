"البطاطي" لمؤثري مواقع التواصل: حافظوا على مصداقيتكم ولا تتحولوا إلى مسوّقين

وحول تجربته مع مواقع التواصل الاجتماعي، قال "حسن": فكرت في الوصول إلى الناس من خلال تقديم مضمون مختلف، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق ذلك، لكنني لم أهتم في البداية بالبعد التسويقي بقدر ما ركزت على نشر المضامين التي يحتاجها الناس عن الأمراض النفسية مثل، الاكتئاب، والقلق، والتوتر".