يشمل عرضًا لفيلم "إنكانتو" ومنزله.. افتتاح عالمي لقلعة ديزني في بوليفارد سيتي

وعبّر النائب الأول للرئيس والمدير العام لشركة "ديزني كونسيرتس" تشيب ماكلين: عن سعادته بتقديم العرض العالمي الأول من نوعه لمهرجان "ديزني ذا كاسل" ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، مؤكدًا أن نجاح إطلاق هذه الفعالية هو ثمرة الإبداع والتعاون الوثيق بين مجموعة كبيرة من الموهوبين الذين يبذلون جهدًا كبيرًا لترجمة الرؤية المشتركة إلى واقع ملموس.