مهرجان الكليجا ببريدة.. نافذةٌ تسويقية تجذب الأسر والشركات

ويعود اهتمام النساء القصيميات بالكليجا منذ القدم؛ حيث أصبحت رمزًا شعبيًّا ومجتمعيًّا ومصدرًا اقتصاديًّا للكثير من الأسر المنتجة بالمنطقة؛ حيث إن منتج الكليجا هو نموذج واحد لعدد من النماذج المضيئة التي قدمتها المرأة في القصيم.