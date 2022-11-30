صندوق التنمية الوطني يوافق على إستراتيجية "هدف" الجديدة

وأكّد الجعويني، أن الصندوق يعمل بالتكامل مع منظومة الموارد البشرية والقطاع الخاص، لمواكبة أي تحولات أو متغيرات يشهدها سوق العمل، ونتج عن ذلك إطلاق الإستراتيجية الجديدة التي ترتكز على (3) أهداف رئيسة، هي: دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب للوظائف، وتمكين التوظيف المستدام للفئات التي تواجه تحديات لدخول سوق العمل أو البقاء فيه.