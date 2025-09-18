الجهات الأمنية تحبط تهريب أكثر من 350 كيلوجرامًا من القات وتضبط 13 مخالفًا

نجحت الجهات الأمنية في مناطق جازان وعسير في تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن ضبط مخالفين واحباط تهريب كميات كبيرة من نبات القات المخدر، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتصدي لجرائم التهريب وتعزيز أمن الحدود.
ففي قطاع الدائر بمنطقة جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية أثناء محاولتهم تهريب (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث استُكملت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّموا مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
وفي عملية مماثلة بقطاع الربوعة في منطقة عسير، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود من القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية أثناء محاولتهم تهريب (120) كيلوجرامًا من القات المخدر، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات للجهة المختصة.
كما أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة فيفا في منطقة جازان محاولة تهريب (54) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث سُلّمت الكمية لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، إضافة إلى البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.