الجهات الأمنية تحبط تهريب أكثر من 350 كيلوجرامًا من القات وتضبط 13 مخالفًا

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، إضافة إلى البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.