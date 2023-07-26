"الحقيل" يطّلع على جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم في توطين تقنيات البناء

واطلع "الحقيل" خلال زيارته لـ"كاكست" على مشروع تطوير "مسكن في 30 يومًا بأيدٍ سعودية"، الذي يهدف إلى نقل وتوطين تقنيات البناء والتشييد وتغيير مفهوم طرق البناء التقليدي، من خلال تصنيع مُكونات المسكن من مواد محلية صديقة للبيئة باستخدام نظم أتمتة البناء وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ونقلها إلى موقع البناء وتجميعها، حيث يُسهم المشروع في تقليل تكلفة البناء والتشييد بنسبة 23%، ورفع الطاقة الإنتاجية في إنشاء الوحدات السكنية بواقع 5 آلاف وحدة في العام الواحد بالشراكة مع القطاع الخاص.