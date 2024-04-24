نجاح ترميم كسر جمجمة طفلة في مستشفى وادي الدواسر

نجح فريق طبي بمستشفى وادي الدواسر العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، كانت في غيبوبة كاملة إثر تعرضها لإصابة بالرأس.