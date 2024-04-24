نجاح ترميم كسر جمجمة طفلة في مستشفى وادي الدواسر

نجح فريق طبي بمستشفى وادي الدواسر العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، كانت في غيبوبة كاملة إثر تعرضها لإصابة بالرأس.
وبعد عمل الفحوصات المخبرية والكشف الطبي للحالة بالمستشفى، تبيّن وجود كسر مفتت بالجمجمة ونزيف ضاغط على منطقة حساسة بالمخ.
وقرر الفريق المختص إجراء عملية عاجلة، تضمنت رفع الكسر المنخسف وعمل شبكة مع تثبيت العظم وتفريغ النزيف بشكل كامل، وبفضل من الله، باتت الطفلة الآن بكامل وعيها وتحسن مستمر.
يُذكر أن عدد مراجعي عيادة قسم المخ والأعصاب بالعيادات الخارجية في مستشفى وادي الدواسر العام، بلغ قرابة 1,986 مراجعًا خلال العام الماضي 2023.