"جودة الحياة" و "اتحاد الدراجات" يوقّعان مذكرة تعاون لتمكين الهواة

وقّع مركز برنامج جودة الحياة والاتحاد السعودي للدراجات اليوم، مذكرة تعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لتطوير وتفعيل قطاع الهوايات وصولاً إلى تعزيز حيوية المجتمع ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومثّل البرنامج خلال التوقيع الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية مشعل بن عبيد الرشيد، ومن الاتحاد نائب الرئيس أسماء الجاسر، وذلك في مقر برنامج جودة الحياة بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان.
وتتضمن الاتفاقية نشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في المجتمع، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تعزيز هذه الرياضة ، وتطوير ونشر منصتي " الدراجين وهاوي " لتحفيز ودعم هواة ركوب الدراجات، إضافة إلى تعزيز قاعدة بيانات شاملة للهواة.