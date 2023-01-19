"جودة الحياة" و "اتحاد الدراجات" يوقّعان مذكرة تعاون لتمكين الهواة

ومثّل البرنامج خلال التوقيع الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية مشعل بن عبيد الرشيد، ومن الاتحاد نائب الرئيس أسماء الجاسر، وذلك في مقر برنامج جودة الحياة بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان.