"النقل" تُواصل تنفيذ ازدواج طريق حضن- تربة بمحافظة الطائف

ويربط هذا الطريق بين مدينة الطائف وميدان سباقات الهجن، كما أنه يربط المدينة الصناعية بالطائف، ومحافظة الطائف بمكة المكرمة، وقد جرى إنشاء هذا الطريق للتقليل من الحوادث المرورية التي كان يشهدها الطريق القديم؛ حيث جرى تنفيذ ازدواج له بعدد مسارين وجزيرة وسطية بمتوسط 10 أمتار؛ الأمر الذي من شأنه تحسين الحركة المرورية عليه، والتخفيف بشكل كبير من الحوادث المرورية التي كان يشهدها الطريق في وضعه السابق.