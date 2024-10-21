طيار سعودي بفخر: أعتز بخدمة الوطن من قمرة طائرات "الأباتشي" الهجومية

في إحدى حلقات برنامج "وجوه" الذي أطلقته وزارة الدفاع، ويسلط الضوء على قصص وتجارب مميزة ضمن مختلف قطاعات الوزارة، تم استضافة الرائد طيار عبدالمجيد علي آل مغيضة، الطيار على طائرات الأباتشي الهجومية التابعة لسلاح طيران القوات البرية، حيث تحدث عن مسيرته المهنية منذ تخرجه بكلية الملك عبدالعزيز الحربية وانضمامه إلى سلاح القوات البرية.
وأوضح أنه بدأ رحلته التدريبية بتعلم اللغة الإنجليزية، ثم مصطلحات الطيران، مرورًا بالتدريب على الطيران التأسيسي وأخيرًا التخصصي على طائرات الأباتشي الهجومية.
وتدرج الرائد "آل مغيضة" في مسيرته ليصبح مساعد قائد طائرة ثم قائدًا لطائرة أباتشي، وصولًا إلى مدرب على هذه الطائرات الهجومية.
وأشار إلى أن تخصص الطيران يُعد من التخصصات الممتعة؛ لما يتيحه من فرص للتطوير العلمي والعملي، إلا أنه تخصص دقيق يتطلب من الطيار جاهزية ذهنية، وعلمية، وبدنية عالية لتنفيذ المهام فور صدور الأوامر.
ولفت الرائد إلى أن منظومة سلاح الطيران التابع للقوات البرية تتضمن طائرات الأباتشي الهجومية والقتالية، إضافة إلى طائرات الصقر الأسود للإخلاء الطبي والاقتحام الجوي، وطائرات الشينوك لعمليات الشحن والنقل، وطائرات 406 الخاصة بالاستطلاع، وتتنوع المهام ما بين تدريبية وعملياتية، مع وجود عمليات مخططة وأخرى تتطلب سرعة الاستجابة.
ولم يغفل الرائد عبدالمجيد دور الأسرة الكبير في دعم الطيار، لا سيما في ظل التحديات الجغرافية المختلفة التي يواجهها الطيار، مشيرًا إلى أن دعاء ودعم الأهل والأصدقاء لا غنى عنه.
واختتم حديثه بالتعبير عن فخره واعتزازه بالدفاع عن المملكة العربية السعودية، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء للوطن، وسائلاً الله أن يحفظ حكام البلاد وولاة الأمر، وأن يتقبل الشهداء جميعًا.