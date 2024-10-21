طيار سعودي بفخر: أعتز بخدمة الوطن من قمرة طائرات "الأباتشي" الهجومية

في إحدى حلقات برنامج "وجوه" الذي أطلقته وزارة الدفاع، ويسلط الضوء على قصص وتجارب مميزة ضمن مختلف قطاعات الوزارة، تم استضافة الرائد طيار عبدالمجيد علي آل مغيضة، الطيار على طائرات الأباتشي الهجومية التابعة لسلاح طيران القوات البرية، حيث تحدث عن مسيرته المهنية منذ تخرجه بكلية الملك عبدالعزيز الحربية وانضمامه إلى سلاح القوات البرية.