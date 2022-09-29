بعد الحكم بسجن مواطنة صورت رجلاً وزوجته.. محامٍ يحذر: صورة قد تكلفك نصف مليون وسجناً عاماً

وقال المحامي معتز طلعت ناقرو، لـ"سبق"، إن ذلك الفعل يُعد اعتداءً على الحياةِ الخاصة للأشخاص، وإنَّ كل شخص يقوم بالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها يُعاقب بعقوبة قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك عملاً بالمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.