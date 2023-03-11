مصر تُعرب عن تقديرها للخطوة المهمة بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران

أعربت مصر عن تقديرها للخطوة المهمة بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمنة التوجه الذي انتهجته المملكة في هذا الصدد لإزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي، وتأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي: إن بلاده تتطلع إلى أن يكون لهذا التطور مردود إيجابي إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية، ويشكل فرصة سانحة لتأكيد توجهها نحو انتهاج سياسة تُراعي الشواغل المشروعة لدول المنطقة؛ بما يعزز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي فيما بينها؛ من أجل رسم مسار للعلاقات يلبي آمال شعوب المنطقة في الازدهار والتقدم.