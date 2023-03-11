مصر تُعرب عن تقديرها للخطوة المهمة بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران

أعربت مصر عن تقديرها للخطوة المهمة بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمنة التوجه الذي انتهجته المملكة في هذا الصدد لإزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي، وتأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.