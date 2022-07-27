على هامش زيارة ولي العهد.. "إيلاف" تُوقّع اتفاقية حصرية للتعاون مع طيران إيجيان اليونانية

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية قال الدكتور عادل عزت، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف: "تتمتع كل من المملكة واليونان بمواقع معتمدة من اليونسكو تقف شاهداً على حضارة البلدين وإرثهما العريق، وفي ذات السياق، شهدت العلاقة بين البلدين مؤخرا خطوات متقدمة لتعزيز التعاون في كل المجالات، ونتوقع أن تسهم اتفاقية التعاون مع طيران إيجيان في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة في استقبال 100 مليون زائر بحلول العام 2030"، وتسهم في أن يتحول قطاع السياحة في السعودية إلى مصدر رئيسي للدخل وللتوظيف، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030".