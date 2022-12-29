اللجان الزكوية تصدر الدليل التوضيحي للائحة ضريبة التصرفات العقارية

وقالت الأمانة، في بيان لها اليوم: إن ذلك جاء في إطار سعي الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية لتيسير الوصول والاطلاع على المواد النظامية والقرارات والمراسيم والاتفاقيات والتعاميم الضريبية، وانطلاقاً من رؤية الأمانة العامة المتمثلة في التميز بالقدرة على حل المنازعات الضريبية بكفاءة وتبني أساليب مبتكرة وفعّالة؛ لتمكين الفصل الناجز في المنازعات الضريبية.