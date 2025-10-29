برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض بعروض فنية تستحضر نجاحاتها العالمية

ويمثل تنظيم الحفل في الرياض امتدادًا لسلسلة حفلات الأوركسترا والكورال الوطني السعودي في عدد من أبرز المسارح الدولية، بدأت من باريس، ثم المكسيك، فـنيويورك، لندن، طوكيو، الرياض، سيدني، وأخيرًا باريس من جديد، حيث لاقت حضورًا لافتًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور، عكس الاهتمام العالمي بالتجربة الموسيقية السعودية.