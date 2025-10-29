برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض بعروض فنية تستحضر نجاحاتها العالمية

برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى، تنظم هيئة الموسيقى وللمرة الثانية حفل "روائع الأوركسترا السعودية" في العاصمة الرياض، حيث ستُقام العروض على مدار يومين متتاليين ابتداءً من يوم الخميس 13 نوفمبر، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، ومن المقرر أن تُطرح التذاكر قريبًا عبر منصة "ويبوك".
ويأتي الحفل ضمن جهود هيئة الموسيقى لتعزيز حضور الموسيقى السعودية محليًا، وترسيخ مكانتها على الساحة الفنية، إلى جانب دعم استمرار الرحلة الإبداعية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي، بعد سلسلة من النجاحات العالمية التي حققتها.
ويمثل تنظيم الحفل في الرياض امتدادًا لسلسلة حفلات الأوركسترا والكورال الوطني السعودي في عدد من أبرز المسارح الدولية، بدأت من باريس، ثم المكسيك، فـنيويورك، لندن، طوكيو، الرياض، سيدني، وأخيرًا باريس من جديد، حيث لاقت حضورًا لافتًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور، عكس الاهتمام العالمي بالتجربة الموسيقية السعودية.
وتسعى هيئة الموسيقى من خلال هذا الحدث إلى إتاحة الفرصة للجمهور المحلي لحضور عروض موسيقية تبرز التنوع الثقافي والفني الذي تتميز به المملكة، والمساهمة في إثراء المشهد الموسيقي، وصون التراث الفني للأغنية السعودية، وتعزيز حضورها بين الأجيال.