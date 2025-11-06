إتلاف ومصادرة 1260 كيلوجرامًا من الأسماك وإنذار 369 محلًا في عسير

أتلف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير خلال الأسبوع الأول من حملته الرقابية لشهر نوفمبر الجاري على سلامة الأغذية والمنتجات في أسواق النفع العام كميات من الأغذية غير الصالحة، حيث تمت مصادرة 55 كيلوجرامًا من المنتجات وإعدام 565 كيلوجرامًا أخرى.