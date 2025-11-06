إتلاف ومصادرة 1260 كيلوجرامًا من الأسماك وإنذار 369 محلًا في عسير

أتلف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير خلال الأسبوع الأول من حملته الرقابية لشهر نوفمبر الجاري على سلامة الأغذية والمنتجات في أسواق النفع العام كميات من الأغذية غير الصالحة، حيث تمت مصادرة 55 كيلوجرامًا من المنتجات وإعدام 565 كيلوجرامًا أخرى.
كما شملت الجولات 1120 منشأة، تم خلالها رصد 369 مخالفة وإنذار، فيما صادرت لجنة الأسماك 1260 كيلوجرامًا من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، مع التأكد من سلامة 40 عينة أُخذت للفحص المخبري.
وشارك في الحملة 60 مراقبًا ميدانيًا، وتواصل إدارة الأسواق والمسالخ بالفرع تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة على سوق المواشي والمسلخ بمدينة أبها، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق.
ونفّذ فريق عمل مشترك يضم ثماني جهات رسمية الحملة التفتيشية الثانية، وهي:
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير، وأمانة منطقة عسير، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقوات المهام والواجبات الخاصة، وجوازات منطقة عسير، ومركز وقاء، والمركز الوطني للالتزام البيئي.
واستهدفت الجولات الميدانية المفاجئة ضبط المخالفات وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات، حيث رُصدت عدة مخالفات نظامية، واتُّخذت بشأنها الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة، كما تمت إزالة عدد من الحظائر غير النظامية وحجز المواشي المخالفة لضمان سلامة الأسواق وحماية الصحة العامة.
وأكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير أن الحملة تأتي استمرارًا لجهود الوزارة في تحقيق المصلحة العامة وضمان سلامة بيئة الأسواق والمسالخ، والحد من المخالفات التي قد تؤثر على الصحة العامة وسلامة المستهلك.