البنك العربي الوطني anb شريكاً داعماً لمبادرة "ويف Wave" لتسريع تعافي البحار وإعادة التوازن البيئي

بدوره أكد الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb على أن شراكة البنك الداعمة لمبادرة "ويف Wave" النوعية وبُبعدها العالمي، تنطلق من انسجام هذه المبادرة بأهدافها الطموحة، مع توجهات البنك ومبادراته التنموية المستدامة، والمتوافقة بدورها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأهداف رؤية المملكة 2030 للبيئة، مؤكداً اعتزاز البنك بأن يكون شريكاً داعماً لهذه المبادرة التي تقودها صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، وأن يكون البنك جزءاً من الشراكات الداعمة لتمكين هذه المبادرة من تحقيق أهدافها في تحقيق الاصحاح البيئي للمحيطات خلال جيل واحد، ومواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي ومعالجة التلوث البيئي.