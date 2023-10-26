البنك العربي الوطني anb شريكاً داعماً لمبادرة "ويف Wave" لتسريع تعافي البحار وإعادة التوازن البيئي

أعلنت مبادرة "ويف Wave"، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، عن انضمام البنك العربي الوطني anb كشريك داعم لمبادرة "ويف".
جاء ذلك خلال حفل إطلاق "مبادرة ويف Wave" لتسريع تعافي البحار وإعادة التوازن البيئي الصحي لها، ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والذي انعقدت فعاليات نسختها السابعة في الرياض خلال الفترة من 24 – 26 أكتوبر 2023 الحالي، حيث تم خلال الحفل الإعلان عن شركاء البرنامج من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، بحضور ممثلين عن هذه الجهات يتقدّمهم سمو وزير الطاقة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتاييس، وسعادة الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني.
وتأتي شراكة البنك العربي الوطني anb لمبادرة "ويف Wave" التي تسعى إلى دعم الجهود الدولية للإصحاح البيئي والحفاظ على المحيطات والبحار وإعادة التوازن لها، واستدامتها؛ في إطار حرص البنك والتزامه بدعم المبادرات المستدامة ذات الأثر النوعي على البيئة والاقتصاد والمحافظة على الموارد الطبيعية والمنسجمة مع الممارسات البيئية والاجتماعية والأعمال التي يتبنّاها البنك وتتصدّر أولوياته.
وأشارت سمو الأميرة ريما بنت بندر إلى أن المبادرة تطمح لأن تصبح مبادرة دولية تجمع كل أصحاب العلاقة من جميع أنحاء العالم، معبّرة عن امتنانها للدعم الذي تلقّته المبادرة من خلال الشراكات مع جهات وشركات ومنظمات سعودية ودولية، مضيفة "أننا فخورين بالتعاون بين مختلف القطاعات والذي يعكس التوجه الجاد لوضع اصحاح البيئة ضمن أولوياتها".
بدوره أكد الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb على أن شراكة البنك الداعمة لمبادرة "ويف Wave" النوعية وبُبعدها العالمي، تنطلق من انسجام هذه المبادرة بأهدافها الطموحة، مع توجهات البنك ومبادراته التنموية المستدامة، والمتوافقة بدورها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأهداف رؤية المملكة 2030 للبيئة، مؤكداً اعتزاز البنك بأن يكون شريكاً داعماً لهذه المبادرة التي تقودها صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، وأن يكون البنك جزءاً من الشراكات الداعمة لتمكين هذه المبادرة من تحقيق أهدافها في تحقيق الاصحاح البيئي للمحيطات خلال جيل واحد، ومواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي ومعالجة التلوث البيئي.
وشدد الرشيد عقب حفل إطلاق مبادرة "ويف Wave" على أن البنك يولي الالتزامات البيئية أهمية متقدمة ضمن أجندة استراتيجياته، من خلال اعتماده لحوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية والأعمال ESG، كنهج تطبيقي في إدارته للموارد الطبيعية والبشرية والمحافظة عليها، وتقليل الآثار السلبية عليها.