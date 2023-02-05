تعد مرجعًا معرفيًّا.. "عطر الكلام".. اسم على مسمى لمبادرة إبداعية فريدة من نوعها

"عطر الكلام"، اسم على مسمى لمسابقة سامية الأهداف تسلط الضوء على الأصوات المتميزة في ترتيل القرآن الكريم وتجويده ورفع الأذان، ومرجعًا معرفيًّا يستفيد منه المتسابقون والمشاهدون، من خلال تطبيق الملاحظات الدقيقة للجنة التحكيم بهدف تحسين التلاوة أو الأذان.
يعد برنامج "عطر الكلام" أكبر برنامج مسابقات في مجاله على مستوى العالم، إضافةً إلى كونه أول برنامج يجمع بين منافسات تلاوة القرآن الكريم والأذان.
وتتولى الهيئة العامة للترفيه مهام تنظيم برنامج "عطر الكلام" والإشراف عليه، حيث رصدت له جوائز تصل إلى 12 مليون ريال، والتي أعلن عنها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار تركي آل الشيخ.
وتعمل مسابقة القرآن والأذان العالمية "عطر الكلام" على إظهار ثراء وتنوع ثقافات العالم الإسلامي وأساليبها الصوتية في تلاوة القرآن ورفع الأذان، وتسليط الضوء على الأصوات المتميزة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، إضافةً إلى دعم وتمكين المبدعين والموهوبين والاحتفاء بهم، والتعريف بسماحة الإسلام ووسطيته.
وتتميز مسابقة "عطر الكلام" التي تم إطلاقها في عام 2019 بمعاييرها الدقيقة ولجنة تحكيمها التي تعزز التنافسية، عبر مراحل وتصفيات يتم من خلالها وصول الموهوبين المؤهلين للمراحل النهائية.
وتتشكل اللجنة من نخبة متخصصة في تحكيم المسابقات القرآنية، تضم مؤذني الحرمين الشريفين، وكبار قراء العالم، وأشهر محكّمي المسابقات الدولية.
من جهة أخرى يصل عدد أعضاء لجنة التحكيم إلى 12ُ محكِّمًا في مرحلتها الأولى، إضافة إلى وجود أمين عام المسابقة في مرحلتها الثانية، ما يجعلها أكبر لجنة تحكيم في تاريخ المسابقات القرآنية، وهو ما يعكس عالمية المسابقة وضخامتها وأهميتها، وجميع أعضاء اللجنة متخصصون في مجالات دقيقة.
وعندما نتطرق إلى المحكمين تجد منهم المتخصص في الأذان، والقراءات، وعلم المقامات الصوتية، وجميعهم يعملون بهدف تقييم المتسابقين وفق معايير دقيقة وواضحة، تضمن تكافؤ الفرص بين كل المتسابقين.
يُذكر أن المتسابقين يتم فرزهم في مراحل المسابقة من خلال لجان تحكيم متخصصة تعمل على تقييم المتسابقين في فرعي التلاوة والأذان وفق ضوابط ومعايير محددة تراعي روح الشفافية والنزاهة وقيم الحياد والحوكمة في التجويد، وكيفية الأداء وإتقان المقامات، وضبط مخارج الحروف.
كما يمر المتنافسون في المسابقة بأربع مراحل، ثلاث منها إلكترونية يتم الترشيح فيها بناء على مستوى الأداء عبر الموقع الإلكتروني.
وتكون المرحلة الرابعة حضورية أمام لجنة التحكيم والمشاهدين في برنامج "عطر الكلام" الذي ستبث حلقاته خلال شهر رمضان المبارك على قناة mbc، ومنصة شاهد الرقمية.