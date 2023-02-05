تعد مرجعًا معرفيًّا.. "عطر الكلام".. اسم على مسمى لمبادرة إبداعية فريدة من نوعها

من جهة أخرى يصل عدد أعضاء لجنة التحكيم إلى 12ُ محكِّمًا في مرحلتها الأولى، إضافة إلى وجود أمين عام المسابقة في مرحلتها الثانية، ما يجعلها أكبر لجنة تحكيم في تاريخ المسابقات القرآنية، وهو ما يعكس عالمية المسابقة وضخامتها وأهميتها، وجميع أعضاء اللجنة متخصصون في مجالات دقيقة.