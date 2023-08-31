تأكيدًا لانفراد "سبق".. عقبة شعار تستأنف الحركة المرورية الواحدة فجر بعد غد "السبت"

كما أبانت الهيئة أن أهم الأعمال التي تم تنفيذها هي: كشط وسفلتة، وحواجز خرسانية، وشرائح عاكسة، ودهانات الأنفاق والمنشآت القائمة، وتركيب لوحات إرشادية، وعمل طبقة مقاومة للانزلاق، ومواقف طارئة"، مشيرة إلى أن أهداف المشروع تتمثل في رفع مستوى السلامة وجودة الطريق، وتمكين الحركة السياحية في المنطقة.