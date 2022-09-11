وزارة العدل: الإفراغ الإلكتروني متاح على مدار الساعة بخطوات بسيطة وميسرة

وأوضحت الوزارة أن إفراغ العقارات متاح على مدار الساعة من خلال بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونياً من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.