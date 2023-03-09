"أمانة الرياض": حصر 1.643 مطبًّا غير نظامي وإزالة 1.027 منها

وتفصيلًا أعلنت أمانة منطقة الرياض عن أعمال حصر وإزالة المطبات غير النظامية؛ لافتة إلى أن عدد الأحياء المحصورة بلغ 189 حيًّا، ومجموع أطوال الشوارع 17.637كم و1643 مطبًّا غير نظامي؛ فيما بلغت المطبات المزالة 1027.