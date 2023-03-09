محليات

"أمانة الرياض": حصر 1.643 مطبًّا غير نظامي وإزالة 1.027 منها

الأعمال مستمرة لمعالجتها جميعًا للحفاظ على جودة الطرق في العاصمة
"أمانة الرياض": حصر 1.643 مطبًّا غير نظامي وإزالة 1.027 منها
سبق
سبق

تَمكنت الفِرَق الميدانية بأمانة الرياض من حصر 1.643 مطبًّا غير نظامي في مدينة الرياض، أزالت منها 1.027 والأعمال مستمرة لمعالجتها جميعها لنحافظ على جودة الطرق في العاصمة.

وتفصيلًا أعلنت أمانة منطقة الرياض عن أعمال حصر وإزالة المطبات غير النظامية؛ لافتة إلى أن عدد الأحياء المحصورة بلغ 189 حيًّا، ومجموع أطوال الشوارع 17.637كم و1643 مطبًّا غير نظامي؛ فيما بلغت المطبات المزالة 1027.

وتوزعت المطبات غير النظامية على بلديات الرياض، وتصدرت بلدية العريجاء قائمة البلديات بـ263 مطبًّا غير نظامي؛ فيما كانت بلدية السلي الأقل بـ24 مطبًّا.

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