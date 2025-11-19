NHC توقّع اتفاقية مع مجموعة زيد الحسين وإخوانه، لتطوير البنية التحتية وجودة الحياة في وجهة خزام بقيمة 525 مليون ريال

وتعكس هذه الاتفاقية حرص NHC على توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا ودفع عجلة التطوير في المدن السعودية، ضمن جهودها المتواصلة لبناء وجهات عمرانية متكاملة تعزز جودة الحياة، وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن إلى 70%.