مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ حياة شاب مصاب بتمدد وتسلخ في الشريان الأبهر بعملية معقدة

بفضل من الله نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنقاذ حياة مراجع بالعقد الثالث من العمر، وصل المستشفى وهو يعاني من مضاعفات خطيرة، ناتجة عن تمدد وتسلخ في الشريان الأبهر الصاعد، وأجرى له فريق طبي قاده د. فهد المخدوم استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية عملية جراحية ناجحة.
وقال د. المخدوم الحاصل على الزمالة الكندية أن المراجع قَدِم إلى المستشفى، وهو يعاني عدة أعراض حادة، وخضع للفحوصات المخبرية وأشعة C.T Scan، وقد أظهرت النتائج تسلخاً وتَمدداً في الشريان الأورطي الصاعد.
وأوضح د. المخدوم أن الفريق الطبي درس الحالة على ضوء نتائج الفحوصات، وخلص إلى خطة علاجية متكاملة، وجرى نقل المراجع إلى غرفة العمليات بسرعة وأجريت له جراحة عاجلة ومعقدة شارك فيها تخصصات جراحة القلب والعناية المركزة والتخدير، وتم فيها استئصال الجزء المتمزق من الشريان الأورطي الصاعد واستبداله واستمر التدخل الطبي لـ "6" ساعات، مضى بصورة طيبة وفي النهاية توجت جهود الفريق الطبي بالنجاح التام، ونقل المراجع بمؤشرات حيوية مستقرة إلى العناية المركزة، ووضع تحت المراقبة وتحسنت حالته سريعاً، إذ تم فصل جهاز التنفس الاصطناعي عنه في نفس يوم العملية، ونقل بعدها إلى غرفة التنويم حيث أمضى عدة أيام محاطاً بالرعاية الطبية الحثيثة، قبل أن يغادر المستشفى بحالة صحية جيدة.
ووصف د. المخدوم العملية بأنها من أعقد العمليات الجراحية خطورة، لكن كفاءة وتمرس الفريق الطبي والتنسيق العالي بين مختلف التخصصات المشاركة، بالإضافة إلى التجهيزات المتقدمة التي يحظى بها المستشفى ساهم في نجاح العملية وإنقاذ حياة المراجع.
