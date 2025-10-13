مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ حياة شاب مصاب بتمدد وتسلخ في الشريان الأبهر بعملية معقدة

وأوضح د. المخدوم أن الفريق الطبي درس الحالة على ضوء نتائج الفحوصات، وخلص إلى خطة علاجية متكاملة، وجرى نقل المراجع إلى غرفة العمليات بسرعة وأجريت له جراحة عاجلة ومعقدة شارك فيها تخصصات جراحة القلب والعناية المركزة والتخدير، وتم فيها استئصال الجزء المتمزق من الشريان الأورطي الصاعد واستبداله واستمر التدخل الطبي لـ "6" ساعات، مضى بصورة طيبة وفي النهاية توجت جهود الفريق الطبي بالنجاح التام، ونقل المراجع بمؤشرات حيوية مستقرة إلى العناية المركزة، ووضع تحت المراقبة وتحسنت حالته سريعاً، إذ تم فصل جهاز التنفس الاصطناعي عنه في نفس يوم العملية، ونقل بعدها إلى غرفة التنويم حيث أمضى عدة أيام محاطاً بالرعاية الطبية الحثيثة، قبل أن يغادر المستشفى بحالة صحية جيدة.