إزالة 4 مزارع بمكة تُسقى بمياه الصرف الصحي.. على مساحة 70 ألف متر مربع

وكشفت اللجنةُ الميدانية بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة؛ عن أنّها تقوم بأخذ عينات من الآبار والمياه التي تُسقى بها المزارع ويتمّ تحليلها في المختبرات، وعند عدم مطابقتها للمواصفات القياسية الآمنة تتمّ إزالة هذه المزارع، وذلك في إطار حرص الجهات المعنية وأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات، على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي، ومتابعة وإزالة كل الظواهر السلبية التي تتعلّق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.