"وقاء": أنجزنا حملة التحصين الأولى ضد "الحمى القلاعية" بنسبة 93.5%

وأشار المركز إلى أن العدد المستهدف لحملة التحصين الشامل في جميع مناطق المملكة، كان "6,702,150" رأسًا من المواشي القابلة للإصابة، وأن عدد المواشي المحصنة بلغ "6,250,500" رأس، بنسبة إنجاز بلغت "93.5%".