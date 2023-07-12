"وقاء": أنجزنا حملة التحصين الأولى ضد "الحمى القلاعية" بنسبة 93.5%

قال المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء": إنه نفَّذ حملة التحصين الأولى ضدّ مرض الحمى القلاعية للعام 2023، والتي تستمرّ لمدة 7 أسابيع ابتداء من 2 مايو 2023.
وبيَّن المركز أن الحملة جاءت بهدف رفع وتعزيز مناعة قطعان المواشي القابلة للإصابة بالمرض، وخفض معدلات انتشاره في عموم مناطق المملكة؛ لكونه من أهم الأمراض الحيوانية بها.
وأشار المركز إلى أن العدد المستهدف لحملة التحصين الشامل في جميع مناطق المملكة، كان "6,702,150" رأسًا من المواشي القابلة للإصابة، وأن عدد المواشي المحصنة بلغ "6,250,500" رأس، بنسبة إنجاز بلغت "93.5%".
وأكّد أن استمرار أعمال التحصين يأتي لحماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية واستدامتها.