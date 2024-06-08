محليات
مدير الدفاع المدني: جاهزون لخدمة الحجاج بما يحمي الأرواح والممتلكات
قائد قوات الطوارئ الخاصة: الخطة التنظيمية تبدأ من المدينة المنورة
خلال مؤتمر قيادة قوات أمن الحج، أكد قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن محمد العمري أن الخطط الأمنية تعنى بتوفير الأمن لضيوف الرحمن، فيما تعنى الخطط التنظيمية بالمشاركة مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية والخدمية
وقال "العمري": الخطة التنظيمية لقوات الطوارئ تبدأ من المدينة المنورة.
من ناحية أخرى، قال مدير الدفاع المدني المكلف اللواء د. حمود الفرج: مديرية الدفاع المدني استكملت استعداداتها وجاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن بما يحقق سلامة وحماية الأرواح والممتلكات.