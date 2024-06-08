مدير الدفاع المدني: جاهزون لخدمة الحجاج بما يحمي الأرواح والممتلكات

خلال مؤتمر قيادة قوات أمن الحج، أكد قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن محمد العمري أن الخطط الأمنية تعنى بتوفير الأمن لضيوف الرحمن، فيما تعنى الخطط التنظيمية بالمشاركة مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية والخدمية