دبلوماسية تبادل المنافع.. حراك "ولي العهد" يُتوّج بزيارة "أثينا"

هذا الانفتاح على دول ذات اقتصاد حيوي أو ثقل سياسي وإعادة العلاقات مع دول أخرى كتايلاند؛ يعكس التوجّه السعودي الجديد ودبلوماسية البحث عن المكاسب في التبادلات التجارية وطرح فرص الاستثمار أمام الكيانات التجارية الخارجية، وهو ما قطعت فيه المملكة شوطًا طويلاً ونجحت في جلب الشركات المعروفة لتُدشّن مقار لها بالعاصمة.