أمير عسير يستقبل وفد وزارة الداخلية ويؤكد أهمية التكامل بين إمارات المناطق لتحقيق مستهدفات التنمية

استقبل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في مكتبه بديوان الإمارة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله الربيعة، والوكيل المساعد لشؤون المناطق، ووكلاء إمارات المناطق المساعدين للشؤون التنموية، وذلك عقب انعقاد اللقاء الدوري الثاني لوكلاء إمارات المناطق المساعدين للشؤون التنموية الذي استضافته إمارة منطقة عسير.
وأشاد الأمير تركي بن طلال خلال اللقاء بجهود وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق في تعزيز التعاون والتكامل مع إمارات المناطق، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة وتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات الخدمية والتنموية.
كما استمع أمير المنطقة إلى عرض موجز حول خطط التطوير والتعاون المشترك بين إمارات المناطق، والدعم الموجه لتعزيز العمل التنموي المتكامل، إلى جانب بحث عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بالأعمال والخدمات التي تقدمها الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
وأكد الأمير أن ما تشهده إمارة عسير من تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق الأخرى يجسد روح العمل المؤسسي، ويعزز التوجه الوطني نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.