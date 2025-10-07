أمير عسير يستقبل وفد وزارة الداخلية ويؤكد أهمية التكامل بين إمارات المناطق لتحقيق مستهدفات التنمية

استقبل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في مكتبه بديوان الإمارة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله الربيعة، والوكيل المساعد لشؤون المناطق، ووكلاء إمارات المناطق المساعدين للشؤون التنموية، وذلك عقب انعقاد اللقاء الدوري الثاني لوكلاء إمارات المناطق المساعدين للشؤون التنموية الذي استضافته إمارة منطقة عسير.