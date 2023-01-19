المفتي العام يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالرياض الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية، والوفد المرافق؛ حيث نوه سماحته إلى ما تقوم به الجمعية من جهود تجاه هذه الفئة الغالية، كذلك المشاريع النوعية التي تخدم المستفيدين وذويهم.