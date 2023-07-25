بعد غد.. "فلفل شقراء" يفتح أبوابه.. و"سبق" تنشر أهم فعالياته التسويقية وبرامجه الترفيهية

تنطلق بعد غد الخميس فعاليات مهرجان فلفل شقراء الثالث، والفعاليات الترفيهية المصاحبة، بعدد من البرامج والمناشط المتنوعة، بمتابعة وإشراف من رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ومساعد رئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء محمد أباحسين.
"سبق" بدورها تنشر، حصريًّا، أهمّ فعاليات المهرجان وبرامجه، والفعاليات التسويقية والترفيهية، التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.
وتفصيلًا: ستبدأ فعاليات المهرجان التسويقية الترفيهية يوم الخميس 9محرم 1445، وستستمر 10 أيام، وسيكون من أهم فعاليات مهرجان الفلفل الذي ينظم تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة: صالة بيع الفلفل بسعة تتجاوز 2000م2، وسيشارك فيها أكثر من 18مزارعًا من خلال منتجاتهم من الفلفل من مزارعهم بشكل يومي، إضافة إلى المتاجر الزراعية التي تبلغ 8 متاجر من ضمنها متجران إلكترونيان.
وتشمل الفعاليات: أركان الدوائر الحكومية المشاركة، والذي يشمل الدوائر التالية: مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وجامعة شقراء، وبلدية شقراء، وإدارة التعليم بشقراء، والأحوال المدنية بمحافظة شقراء، وصندوق التنمية الزراعي بمحافظة شقراء، وبنك التنمية الاجتماعية بمحافظة المجمعة، ومستشفى شقراء العام.
ومن القطاع غير الربحي: جمعية قادرون بمحافظة شقراء للأشخاص ذوي الإعاقة.
أما الفعاليات المصاحبة للمهرجان فستتضمن عددًا من البرامج والمناشط المتنوعة؛ أهمها: أركان الأسر المنتجة التي تتجاوز 20 ركنًا لتسويق منتجات الأسر، وقسم الألعاب والملاهي التي تحتوي على ألعاب ترفيهية متنوعة يشارك فيها الصغار والكبار على حد سواء، وركن وزارة الرياضة الذي خصّص للمناشط الرياضية المتنوعة.
كما تشمل ركن المسرح والفرق الترفيهية، التي سينظم من خلالها عدد من المسابقات والأناشيد والألعاب الذهنية، و"بيت الشعر" والطبخ الشعبي؛ حيث خصصت خيمة "بيت شعر" لإعداد الطبخات الشعبية، تقدم لزوار وضيوف المهرجان، وكذلك العرضة السعودية والسامري مع فرقة عنيزة، وستنفذ خلال ثلاثة أيام متواصلة، وسيشارك فيها المسؤولون وضيوف المهرجان، وأركان نقاط بيع؛ حيث تم اختيار منتوجات متميزة في عروضها التسويقية، وفي نوعية المنتج.
كما تصاحب الفعاليات: عربات الفود ترك التي تقدم أشهى المأكولات لزوار ومرتادي المهرجان، وركن الحرفيين الذي يضمّ أهم القطع التراثية، والأدوات المتنوعة؛ حيث يقوم بتنفيذها عدد من الحرفيين المهرة داخل المهرجان، وكذلك ركن الضيافة الذي يشتمل على مقر لضيافة الرجال، ومقرّ آخر لضيافة النساء، وستقدم لضيوف المهرجان القهوة والشاي وبعض المأكولات التي تعمل محليًّا.
كما تشمل الجلسات العائلية داخل المهرجان والمزودة بالطاولات والكراسي، وكذا المسطحات الخضراء على جنبات المدخل الرئيس لمقر المهرجان.
ويقام مهرجان فلفل شقراء للعام الثالث على التوالي للتعريف بفلفل شقراء، وتمكين المزارعين من تسويق منتجهم، والتعاقد مع مؤسسات ومحلات تسويق خارج المحافظة، ووجود تبادل الخبرات بين المزارعين المشاركين والمزارعين الزائرين للمهرجان.
كما يهدف المهرجان إلى توعية المزارعين وإرشادهم حول الممارسات الصحيحة لإنتاج محصول ذي جودة عالية، وتوفير شحن نوعي فلفل شقراء المحمي والشمسي للمستهلكين في جميع أنحاء المملكة، وإيجاد فرص وظيفية موسمية للشباب والباحثين عن عمل، إضافة إلى دخول العديد من الأسر المنتجة في مجال تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة من الفلفل، وإيجاد حراك سياحي في محافظة شقراء والمراكز التابعة لها.