بعد غد.. "فلفل شقراء" يفتح أبوابه.. و"سبق" تنشر أهم فعالياته التسويقية وبرامجه الترفيهية

كما تشمل ركن المسرح والفرق الترفيهية، التي سينظم من خلالها عدد من المسابقات والأناشيد والألعاب الذهنية، و"بيت الشعر" والطبخ الشعبي؛ حيث خصصت خيمة "بيت شعر" لإعداد الطبخات الشعبية، تقدم لزوار وضيوف المهرجان، وكذلك العرضة السعودية والسامري مع فرقة عنيزة، وستنفذ خلال ثلاثة أيام متواصلة، وسيشارك فيها المسؤولون وضيوف المهرجان، وأركان نقاط بيع؛ حيث تم اختيار منتوجات متميزة في عروضها التسويقية، وفي نوعية المنتج.